(ANSA) – FIRENZE, 7 LUG – Codice giallo per la giornata di oggi, sabato 7 luglio, per rischio idreogeologico e temporali forti in provincia di Firenze. E’ quanto segnala in una nota la Protezione civile della Città metropolitana di Firenze. Particolare attenzione nelle aree del Valdarno, Valdelsa e nelle zone di Bisenzio e Ombrone. Ai forti temporali potranno essere associati colpi di vento e grandinate.(ANSA).