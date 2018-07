(ANSA) – STRESA, 7 LUG – I Mondiali di calcio ‘scendono in acqua’ a Stresa. In attesa della Gara 1 del Gran Prix d’Italia UIM XCAT in partnership con Baia Blu d’Oriente e Alisports.com, questa mattina i piloti di motonautica hanno di nuovo pronosticato i risultati dei quarti di finale dei Mondiali Russia 2018. Sui “campi” dell’Associazione “Dalla Scuola allo Stadio”. La Svezia si è imposta sull’Inghilterra con un combattuto 8-5, mentre la Russia è caduta per 8-2 sotto i colpi della Croazia. Dopo la pole di ieri i piloti si sono cimentati anche nel Cocktail XCAT Regina Race con il successo di Giovanni Carpitella del team 222 Offshore. La sera, poi, si è tenuto l’evento “Premio Regina Palace Hotel -Anna Magnani con tra gli altri Andrea Padulazzi (direttore del Regina Palace Hotel), Raffaele Chiulli (Presidente Uim) e l’attrice Tosca D’Aquino: “Sono una donna di mare e non pensavo di innamorarmi di un posto di lago. Anna Magnani? Un’attrice che amo, spero mi porti fortuna questo premio”