(ANSA) – ROMA, 7 LUG – “Stamattina temevo non poter nemmeno disputare le qualifiche. Avevo un problema al collo, ma poi è andato tutto bene. Siamo andati vicini alla pole ma il secondo posto è buono e per domani abbiamo buone opportunità”. Così Sebastian Vettel dopo le qualifiche del Gp di Gran Bretagna. “Credevo di aver fatto un buon tempo, ero contento, ma ho perso qualcosa in rettilineo, forse è mancata un po’ di scia”, ha aggiunto il tedesco della Ferrari. il suo compagno di squadra, Kimi Raikkonen, si è rammaricato per un errore che gli ha impedito di tentare l’assalto alla pole: “Oggi avevo tutto per andare più veloce ma ho fatto un bloccaggio alla 16 e lì ho perso la pole”, ha spiegato. “La macchina è buona. Domani sarà molto caldo e non sarà semplice gestire le gomme. In gara possono succedere tante cose ma il nostro obiettivo è il massimo”.