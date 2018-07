(ANSA) – ABBIATEGRASSO (MI), 07 LUG – Bandiere, magliette rosse e Bella Ciao a poca distanza da quelle con il lupo di Lealtà Azione e il tricolore. È la piazza dei militanti antifascisti che si sono radunati ad Abbiategrasso (Milano) per protestare contro la Festa del Sole, organizzata dal movimento di estrema destra negli spazi pubblici della fiera. Al presidio, a cui partecipano sindacati, partiti e movimenti antifascisti, ha preso parte anche la presidente nazionale dell’Anpi Carla Nespolo. “Siamo qui oggi per dire no a questa specie di festa, autorizzata dal sindaco”, ha detto, ricordando che “la Costituzione non è a-fascista, ma è antifascista. I partigiani – ha aggiunto – hanno difeso l’onore dell’Italia e noi contrasteremo sempre chi si rifà a quella ideologia. Non siamo partigiani ma i partigiani dei partigiani, e non per nostalgia ma perché il futuro non sarebbe giusto”. Circa un centinaio i partecipanti al presidio, in molti con la maglietta rossa aderendo all’iniziativa di Libera di don Luigi Ciotti.