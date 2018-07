(ANSA) – MILANO, 7 LUG – “So solo che la signora Morte con la sua falce insanguinata ha dato uno schiaffo alla nostra famiglia, una famiglia allargata (con tutta le sue difficoltà) ma allegra e per bene e che da oggi ha trovato un nuovo ponticello, una nuova strada per restare unita e vivere la vita. Una nuova vita con nuovi colori!”. E’ quanto ha scritto sui social Simona Ventura dopo l’aggressione subita da suo figlio, Niccolò Bettarini, accoltellato all’alba di domenica scorsa davanti all’Old Fashion, nota discoteca di Milano, e salvato da un amico. La conduttrice ha scritto un lungo post dedicato al figlio concentrato in un tweet e rilanciato integralmente su Instagram e Facebook, con la foto di lei che esce dall’ospedale Niguarda con il ragazzo 19enne nato dal suo matrimonio con l’ex calciatore Stefano Bettarini. Quattro degli aggressori del giovane sono in carcere.