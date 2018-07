(ANSA) – PECHINO, 7 LUG – Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha concluso la visita di due giorni a Pyongyang dedicata alla denuclearizzazione. “Sono problemi complicati, ma abbiamo fatto progressi su quasi tutte le questioni centrali. In alcune parti molti progressi, in altre c’è ancora molto lavoro da fare”, ha detto Pompeo parlando ai giornalisti al seguito, come riferito in un tweet della portavoce Heather Nauert. Pompeo, ora diretto a Tokyo per informare Giappone e Corea del Sud sulla riunione, non ha incontrato il leader Kim Jong-un.