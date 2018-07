(ANSA) – ROMA, 7 LUG – Grossa sorpresa nel tabellone femminile di Wimbledon; esce al terzo turno la n.1 del mondo Simona Halep. La romena, che al Roland Garros aveva vinto il suo primo Slam in carriera, è stata sconfitta dalla taiwanese Su-Wei Hsieh, che si è imposta in rimonta per 3-6 6-4 7-5. Tra gli altri risultati da segnalare la qualificazione della belga Alison van Uytvanck, che al turno precedente aveva eliminato la campionessa 2017 Garbine Muguruza, che ha sconfitto l’estone Anett Kontaveit per 6-2 6-3.