(ANSA) – AOSTA, 7 LUG – E’ di un morto il bilancio di un incidente di rafting avvenuto oggi pomeriggio sulla Dora Baltea nella zona di Morgex, in Valle d’Aosta. Sul posto è intervenuto il 118. Per il momento non è chiara la dinamica dell’incidente, né sono state rese note le generalità della vittima.(ANSA).