(ANSA) – VENEZIA, 7 LUG – E’ stato ritrovato dopo circa tre ore e mezza, sano e salvo, il bambino di 6 anni che era stato dato per disperso nel pomeriggio lungo il litorale di Bibione (Venezia). Il rinvenimento è avvenuto da parte della Polizia locale, che ha partecipato alle ricerche assieme a squadre dei Vigili del Fuoco, con il nucleo sommozzatori ed elicottero, Carabinieri e Guardia Costiera. Il piccolo era appena giunto in vacanza nella località balneare veneziana assieme ai genitori, e si trovava sulla battigia, affollata di persone. Forse proprio a causa della calca, ha perso il riferimento dei parenti e, spaesato, ha iniziato a camminare lungo la costa, fino a raggiungere il Faro di Bibione, all’estremo della spiaggia. E’ in quel punto che i soccorritori lo hanno notato e quindi lo hanno riconsegnato ai genitori, dopo un breve controllo sulle sue condizioni di salute, apparse buone. (ANSA).