(ANSA) – MAE SAI (THAILANDIA), 8 LUG – Sono iniziate le operazioni per far uscire i 12 ragazzi e il loro coach intrappolati nella grotta Tham Luang in Thailandia. Sia i giovani che le famiglie sono state avvisate dell’inizio del recupero. Sarà recuperata una persona per volta. Si immergeranno 2 sub per ciascuna persona costretta nella cava. Nel pool, 13 divers stranieri e 5 thailandesi. Il recupero ha avuto inizio alle 10 locali, le 5 in Italia. (ANSA).