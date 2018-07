(ANSA) – MILANO, 08 LUG – “Le posizioni del presidente della Federazione internazionale di sci, Gian Franco Kasper, porterebbero “senz’altro” un vantaggio alla candidatura di Milano alle Olimpiadi 2026 “vista l’autorevolezza della persona”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in Duomo per il raduno regionale Unitalsi. “Se il presidente della Federazione di sci si espone così, qualche ragione ci sarà per cui invito tutti e il governo a ragionare. Capisco che politicamente ognuno difende i suoi, capisco fino a un certo punto – ha precisato Sala -. Ma scegliere il candidato vuol dire essere a un quarto della corsa, quindi bisogna ragionare bene su quelle che sono le probabilità reali”. Per il sindaco è “abbastanza evidente che Milano ne ha di più” rispetto a Torino, che le ha già ospitate pochi anni fa. In ogni caso “per come stanno le cose non mi aspetto una decisone martedì” – ha concluso Sala – la situazione è confusa e non mi aspetto una decisione a breve”.