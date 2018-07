(ANSA) – MILANO, 08 LUG – “Questa faccenda delle Olimpiadi sta diventando una battaglia simbolica di potere, ma vengono fuori le contraddizioni tra due partiti che sono legati da un contratto, ma che sono molto molto distanti”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arrivando in Duomo al raduno regionale di Unitalsi. “Ho sentito anche Di Maio dire che i sindaci dei Cinque Stelle troveranno in lui un riferimento: dice una cosa gravissima – ha continuato Sala -. Un ministro che ha un dicastero così importante e che dà una via privilegiata a un sindaco M5S è assolutamente incomprensibile”. A chi gli ha chiesto se teme che la decisione sulle Olimpiadi possa essere influenzata dalla politica il sindaco ha risposto: “Certo che lo temo, sarebbe un errore perché se dovessimo decidere e poi la città prescelta ha già vinto, allora facciano quello che vogliono, ma è chiaro che non è così”.