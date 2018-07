(ANSA) – ROMA, 8 LUG – E’ danneggiata la monoposto di Hamilton, ma il pilota resta ancora in gara ed è in decima posizione. Mentre al ferrarista Raikkonen i giudici di gara hanno inflitto dieci secondi di penalità per il contatto alla seconda curva con il britannico della Mercedes. Al settimo giro, in testa sempre la Ferrari di Vettel, seguita con poco più di mezzo secondo dalla Mercedes di Bottas e dalla RedBull di Verstappen, quarto l’altro ferrarista Raikkkonen che ha recuperato posizioni, che deve ancora scontare la penalità.