(ANSA) – CASCAIS (PORTOGALLO), 8 LUG – Alinghi, il team di Ernesto Bertarelli, ha vinto oggi a Cascais, la 4/a tappa del circuito internazionale Extreme sailing series di vela, che si disputa con i catamarani Classe Gc32. Il team svizzero che vanta tra l’altro due vittorie nell’America’s cup (2003 e 2007), ha conquistato in Portogallo la terza vittoria della stagione, con una prestazione impressionante: a Cascais, su 28 regate, Alinghi è salito sul podio 22 volte, con 11 primi parziali, 3 secondi e 7 terzi. Al secondo posto della classifica finale si sono classificati i danesi di Sap Extreme sailing team, con l’italiano Pierluigi De Felice in equipaggio, e al terzo gli inglesi di Ineos Rebels UK. In quarta posizione Oman Air, il team del Sultanato dell’Oman. Nella classifica generale del circuito, Alinghi è primo, seguito da Sap Extreme sailing team e da Oman Air. La prossima tappa delle Extreme sailing series è in programma a Cardiff, dal 24 al 27 agosto.(ANSA).