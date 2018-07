(ANSA) – ROMA, 8 LUG – La tappa della One Ocean melges 40 Grand prix di vela, che è stata organizzata dallo Yacht club Costa Smeralda, si è decisa nel finale: Inga, dello svedese Richard Goransson, si è confermata leader. Il team di Goransson (che conta sulle chiamate tattiche di Cameron Appleton), dopo il successo a PalmaVela, ha così bissato il massimo risultato anche a Porto Cervo e, ancora una volta, la vittoria è arrivata solo al fotofinish. Stig, dell’italiano Alessandro Rombelli (con Francesco Bruni alla tattica), ha provato fino all’ultimo a confermare il successo dello scorso anno su questo stesso campo di regata, giocando sempre in attacco dopo una prima giornata che, con due quinti posti, aveva pesantemente condizionato la sua classifica. Anche il duello per il terzo gradino del podio è stato intenso e alla fine a spuntarla sono stati i giapponesi di Sikon, di Yukihiro Ishida (affiancato da Manuel Weiller), per un solo punto di distacco su Vitamina Cetilar.