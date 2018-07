(ANSA) – MISANO ADRIATICO (RIMINI), 8 LUG – Il nordirlandese Jonathan Rea ha vinto, in sella a una Kawasaki, gara-due del Gp Riviera di Rimini, prova del Mondiale di Superbike. Per il 31enne nordirlandese si tratta del 64/o trionfo in carriera e dell’ottavo podio di fila sul circuito romagnolo. Al secondo posto si è piazzato l’olandese Michael Van der Mark, a lungo in testa con la sua Yamaha, terzo Marco Melandri su Ducati. Con Chaz Davies solo quarto Rea, che ieri a Misano aveva vinto anche gara-uno,sale a +92 punti sul rivale nella classifica del Mondiale.