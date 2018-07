(ANSA) – STRESA, 8 LUG – Un’altra vittoria per Dubai Police, che dopo la Pole Position e Gara 1 vince anche Gara 2 del Grand Prix d’Italia Uim Xcat, promosso in partnership con Baia Blu d’Oriente e Alisports.com. L’imbarcazione guidata Arif Al Zaffain e Nadir Bin Hendi, ha confermato il successo registrato in Gara 1, mantenendo il comando per tutta la gara. La Gara 2 ha rivisto lo stesso podio della prima giornata di gara, con Abu Dhabi 4 (Shaun Torrente e Faleh Al Mansoori) in seconda posizione e 222 Offshore (Giovanni Carpitella e Darren Nicholson) Soddisfatto Raffaele Chiulli, Presidente UIM: “C’è stata una risposta positiva da parte dello staff tecnico, del pubblico, dell’amministrazione e dei partner locali. Abbiamo avuto un buon seguito mediatico, anche grazie ai social e al web streaming. Questo avvicina la motonautica, che non è soltanto d’elite, a tutti gli appassionati, visto che è composta da tante discipline e categorie riservate ai ragazzi. La motonautica ha dimostrato di essere uno sport per tutti”.