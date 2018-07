(ANSA) – ROMA, 8 LUG – E’ durata appena una stagione l’avventura di Paulinho al Barcellona. Il centrocampista brasiliano reduce dall’amara esperienza al Mondiale russo, torna infatti in Cina. L’ufficialità è arrivata oggi e Paulinho tornerà a giocare nel Guangzhou, il club allenato da Fabio Cannavaro e che un anno fa lo aveva venduto al Barça per 40 milioni di euro. Anche se non sono state rese note le cifre, pare che il Barcellona abbia incassato dalla sua cessione una cifra vicina ai 50 milioni. Paulinho firmerà un contratto quadriennale con il Guangzhou per 14 milioni a stagione, nove in più di quelli che ha guadagnato al Barça e quasi il doppio di quello che aveva precedentemente ricevuto sempre dal Guangzhou.