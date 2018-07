(ANSA) – LECCO, 8 LUG – L’Avis di Bellano, centro rivierasco della provincia di Lecco affacciato sul lago di Como, batte la Juventus. E ottiene la firma con Cristiano Ronaldo. Si tratta di accordo a fin di bene tra il sodalizio del lago e il campione portoghese. “È con grande orgoglio e con profonda convinzione – scrive l’associazione dei volontari in una nota – che Avis Comunale di Bellano, dopo le prime voci trapelate a giugno, annuncia la partnership che legherà il sodalizio bellanese al più grande fenomeno in attività a livello calcistico: il bomber della nazionale portoghese Cristiano Ronaldo, meglio conosciuto come CR7”. Cristiano Ronaldo con la sua immagine inviterà tutti a essere protagonisti di un gesto che lui compie da molti anni: donare sangue. L’immagine di Avis con CR7 apparirà su striscioni per tutti i gruppi con i contatti per diventare nuovi donatori. Poi un pullman di linea ed infine un filmato che comparirà sul sito internet e sui social.