(ANSA) – PARIGI, 9 LUG – Il presidente francese, Emmanuel Macron, ritrova oggi dopo un anno, nel castello di Versailles, deputati e senatori riuniti in Congresso. A loro ribadirà le priorità e la rotta da seguire durante il suo quinquennio di presidenza, in un momento di forte calo di popolarità dell’Eliseo. L’appuntamento è caratterizzato dal boicottaggio dell’estrema sinistra della France Insoumise e di un buon numero di parlamentari della destra. Il presidente parlerà circa un’ora, a partire dalle 15, dopo aver pranzato con i capigruppo. Il capogruppo dei Republicains, Christian Jacob, ha dichiarato che Macron mostra “sufficienza” e farà soltanto un “discorso lungo su ‘la mia vita, le mie opere’ e centrato sulla sua persona”. Diversi dei suoi compagni di partito hanno annunciato che non saranno presenti. Così come l’integralità del partito della gauche radicale di Jean-Luc Melenchon, che contestano la “falsa solennità” dell’appuntamento e che seguiranno l’evento su Twitter con l’hashtag “MacronMonarc”.