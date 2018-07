(ANSA) – LONDRA, 9 LUG – Un altro ‘brexiteer’ al ministero per la Brexit. E’ Dominic Raab, 44 anni, finora viceministro della Giustizia e in passato elemento di punta nel fronte pro-Leave durante la campagna referendaria del 2016, l’uomo scelto da Theresa May per rimpiazzare David Davis, fattosi da parte in aperta polemica con la “svolta” negoziale più soft con Bruxelles annunciata dalla premier conservatrice britannica.