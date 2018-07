(ANSA) – MILANO, 9 LUG – E’ fallito l’estremo tentativo di Li Yonghong di vendere il Milan, destinato così a finire nelle mani del fondo Elliott, creditore nei confronti del quale il cinese è inadempiente da venerdì. Rifiutata l’offerta di Rocco Commisso, nelle ultime ore Li avrebbe trattato senza successo con il russo Dmitrij Rybolovlev. Ora Elliott avvierà l’iter per l’escussione: a quanto si apprende, si prevedono tempi brevi per il passaggio al fondo del Milan, messo in pegno da Li quando ad aprile 2017 ha ottenuto il prestito da 303 milioni.