(ANSA) – TRIESTE, 9 LUG – Sono cominciati questa mattina nelle zone in prossimità degli ex valichi di frontiera delle province di Gorizia e Trieste controlli straordinari per il contrasto ai flussi migratori irregolari. L’operazione è stata decisa durante un vertice a Trieste presieduto dal vice capo vicario della Polizia, prefetto Luigi Savina, alla presenza dei questori di Trieste e Gorizia e dei vertici regionali della polizia di frontiera, stradale e ferroviaria. Le azioni di controllo proseguiranno ininterrottamente nell’arco delle 24 ore per una ventina di giorni. L’operazione prevede in particolare posti di blocco nelle aree di confine, con il controllo di automezzi e persone sospettate di agevolare attività di ingresso illegale all’interno dello Stato, anche in considerazione di una possibile intensificazione del flusso migratorio durante il periodo estivo.