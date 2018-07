(ANSA) – BORGHETTO SANTO SPIRITO (SAVONA), 9 LUG – Una donna di 29 anni ha tentato di investire con la propria auto l’ex convivente che, scappando a gambe levate, è riuscito a chiamare i carabinieri e a mettersi in salvo buttandosi oltre la barriera di contenimento della strada. La donna è stata arrestata per tentato omicidio e le 4 persone che erano in macchina con lei denunciate. E’ successo a Borghetto S.Spirito (Savona). Tutto è cominciato con la segnalazione al 112 di un uomo che ha detto ai carabinieri di essere inseguito da alcune persone che, in auto, stavano tentando di ucciderlo. L’operatore della Centrale Operativa, sulla base delle informazioni in tempo reale che arrivavano dall’uomo disperato ha inviato le pattuglie più vicine. In meno di 2 minuti, una ‘Gazzella’ ha agganciato a sirene spiegate la macchina che stava inseguendo l’uomo. Pur avendo i Carabinieri alle calcagna, la donna alla guida ha puntato a investire l’uomo che stava correndo a piedi sulla Aurelia e che si è salvato gettandosi oltre la barriera. La conducente, un’agente immobiliare della zona di 29 anni e gli altri 4 occupanti del mezzo sono stati bloccati dalla pattuglia dei carabinieri e sono stati accompagnati tutti in caserma per gli accertamenti del caso. La donna è finita in manette con l’accusa di tentato omicidio e gli altri sono stati tutti denunciati per aver attivamente partecipato a quella che è sembrata una vera e propria ‘spedizione punitiva’. (ANSA).