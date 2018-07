(ANSA) – FIRENZE, 9 LUG – Gianluca Rocchi potrebbe arbitrare la finalissima di Russia 2018? “Io ci spero, incrocio le dita”, risponde Marcello Nicchi, presidente dell’Aia, parlando a margine della presentazione del restyling del centro tecnico Figc di Coverciano. “Gianluca lo sento quotidianamente – ha raccontato ai cronisti – sta bene, è tranquillo, gli ho detto di non preoccuparsi perché quello che ha fatto è già un grande successo. Ovviamente adesso l’appetito vien mangiando, come si dice, mancano solo due designazioni che sono quella dell’altra semifinale e quella della finale”. Secondo Nicchi “se ci sarà un’altra partita, se ci sarà la semifinale, la finale o quant’altro, è già stato un successo perché ha già fatto tre partite”. Il Var “ha dato dei grandi risultati già al primo anno, speriamo che i risultati che ha dato in Italia, e i risultati che sta dando anche nei Mondiali, siano il percorso ideale per fare grandi lavori anche il prossimo anno”.