(ANSA) – MILANO, 9 LUG – Secondo il sindaco, Giuseppe Sala, la candidatura di Milano “con uno spazio a Torino” per ospitare le Olimpiadi invernali 2026 “diventerebbe fortissima, però non posso che rispettare la linea politica” della sindaca Chiara Appendino. Lo ha spiegato a margine della presentazione della Milano MovieWeek, interpellato dai giornalisti su quali saranno i prossimi passi in vista della decisione del Coni e del governo. “Con la Appendino non ci stiamo parlando, è chiaro che capisco il suo punto di vista: è partita decisa sulla candidatura e fa fatica ad accettare la candidatura di Milano con uno spazio a Torino – ha aggiunto -. E’ un peccato perché diventerebbe una candidatura fortissima”. Domani si terrà il Consiglio nazionale del Con.i “Io non sono affatto ottimista sul fatto che prenderà una decisione, temo che si andrà a finire a settembre – ha spiegato Sala – E’ una mia impressione, spero di sbagliare, ma temo un po’ l’impasse tra il Coni e il governo”.