(ANSA) – LEGNANO (MILANO), 9 LUG – Un ragazzo di 19 anni è deceduto nella tarda mattinata del 9 luglio dopo essere stato travolto da un treno all’interno della stazione ferroviaria di Legnano (Milano). L’incidente si è verificato attorno alle 11, per cause ancora in via di accertamento. A quanto si è appreso, sulla vicenda sono al lavoro gli agenti della Polizia Ferroviaria e del commissariato di Polizia di Legnano, non è escluso si sia trattato di un gesto volontario. Ritardi sono stati registrati sui convogli in partenza e in arrivo alla stazione del comune milanese, dovuti alla necessità di transennare la zona per i debiti accertamenti.