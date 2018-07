CARACAS – La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) ha confermato la cittá di Barquisimeto come sede della Serie del Caribe 2019. Questa sorta di Champions League del mondo del baseball si disputerá dal 2 all’8 febbraio dell’anno venturo nello stadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Stando a quanto é stato riferito in un comunicato stampa della Liga Venezolana de baseball Profesional (LVBP) ad alzare il sipario della Serie del Caribe sará l’incontro tra Republica Dominicana e Cuba. Poi ci sará la cerimonia d’apertura e la gara Venezuela-Porto Rico.

Alla riunione che si é svolta a Barquisimeto hanno partecipato Juan Francisco Puello Herrera (Comisionado della CBPC), Omar Canizales (presidente della Liga Mexicana del Pacífico), Vitelio Mejía Ortiz (presidente della Liga de Béisbol Profesional della Republica Dominicana), Juan Antonio Flores Galarza (in rappresentanza della Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico) e Juan José Ávila (presidente della LVBP).

Il Comitato Organizzatore di Barquisimeto 2019 sará presieduto da Humberto Oropeza, presidente dei Cardenales de Lara ch ha dichiarato. “Vogliamo essere diversi! Vogliamo che questa Serie del Caribe sia ricordata da tutte le squadre che scenderanno in campo. Vogliamo che le sette o otto squadre si sentano come a casa. Il calendario é giá stato approvato. Anche gli alberghi che ospiteranno le squadre sono stati visionati ”.

Anche Puello Herrara si é mostrato sodisfatto dopo la riunione che si é svolta nella ciudad musical de Venezuela. “I tifosi che visiteranno Barquisimeto vivranno una gran festa del baseball!”

La Serie del Caribe doveva essere ospitata dal Venezuela in questo 2018, ma a causa delle manifestazioni che c’erano nel paese é stato spostato per il 2019.

Pochi giorni fa, la Colombia si era postulata per ospitare l’evento. Avevano proposto come sede lo stadio Edgar Renteria della cittá di Barranquilla, anche il Porto Rico si era postulato in caso di forfait del Venezuela.

(di Fioravante De Simone)