(ANSA) – BANGKOK, 9 LUG – Il recupero delle cinque persone – quattro ragazzi e l’allenatore – ancora nella grotta slitta a domani. Lo riferisce la Cnn. Nella conferenza stampa di quattro ore fa il responsabile dei soccorsi aveva parlato di “missione che verrà conclusa entro le 21” (le 16 in Italia), senza specificare però se si trattasse della missione complessiva o solo della seconda tranche delle operazioni di recupero, in vista di un rinvio per motivi logistici come quello di ieri.