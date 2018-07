(ANSA) – CARNAGO (VARESE), 9 LUG – “Escludo che Suso possa andare all’Inter”. E’ tassativo il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, a proposito dei contatti fra l’agente dell’attaccante e il club nerazzurro. “Per quanto mi riguarda, i procuratori possono parlare, ma escludo in modo categorico che Suso possa andare all’Inter. Ha una clausola per l’estero e ha sempre dichiarato di voler restare al Milan. Escludo che possa andare all’Inter”, ha chiarito il dirigente rossonero, assicurando che “nessun giocatore o agente è venuto a dire che vuole lasciare il Milan. Poi – ha continuato Mirabelli in conferenza stampa al fianco di Rino Gattuso, nel giorno del raduno – siamo in una fase in cui dovremo capire: non sappiamo se giocheremo o meno l’Europa League, dovremo fare un mercato a saldo zero. Non dobbiamo necessariamente fare cessioni importanti a meno che non venga qualcuno a dire che vuole andare via. Halilovic? E’ una scommessa che mettiamo in mano a Rino: vediamo cosa ci restituisce in un anno di questo grande talento che si è perso”.