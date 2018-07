(ANSA) – ROMA, 9 LUG – “Siamo preparati a ogni evenienza, a prescindere da come loro si schiereranno. Sarà come in altre partite, come quando abbiamo affrontato Messi negli ottavi. Kantè lo bloccò bene, e la verità è che Messi quando ha giocato contro di noi non l’abbiamo visto”. Domani si gioca a San Pietroburgo la prima semifinale di Russia 2018 e il ct della Francia Didier Deschamps si augura che contro il Belgio vada come con l’Argentina. “Loro non sono arrivati fin qui per caso – dice ancora Deschamps sui rivali di domani -, e io li rispetto molto. Il Belgio contro il Brasile ha fatto una grande partita, con un piano di gioco molto specifico, rinforzando il centrocampo e chiudendo gli spazi: infatti i brasiliani non sono riusciti ad inserirsi. Poi ripartivano velocemente. Se faranno lo stesso contro di noi? Probabilmente, ma sono certo che i miei si faranno trovare pronti”.