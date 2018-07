(ANSA) – ROMA, 09 LUG – “Penso che ci siamo rinforzati rispetto all’anno scorso, sono stati acquistati giocatori di qualità. Obiettivi? Sono un’attaccante e quindi a livello personale è segnare tanti gol, ma prima voglio vincere qualcosa di importante con la squadra in questa stagione”. Queste le parole di Patrik Schick a Roma Tv nel primo giorno di ritiro a Trigoria. “Per me stavolta è diverso, posso iniziare la preparazione con la squadra e per me sarà un vantaggio. Spero di non infortunarmi come è stato l’anno scorso” spiega il ceco confessando di non vedere l’ora di scambiarsi la palla con Pastore: “È un giocatore di grande qualità. Ho visto tante sue partite in tv e sono curioso di giocarci insieme”. E il ruolo non sarà un problema: “Ho giocato tante partite da esterno l’anno scorso e non penso che quest’anno ci sarà qualche problema. Io preferisco giocare sempre centrale – conclude Schick -. Da quando sono piccolo gioco lì e lo preferisco sempre. Prima di tutto però voglio giocare e quindi non importa se da esterno o centrale”.