WASHINGTON.- Twitter ha sospeso in maggio e in giugno oltre 70 milioni di account sospetti di propagare fake news, più di un milione al giorno. La tendenza resta la stessa in luglio. Lo rivela il Washington Post sulla base di dati in suo possesso confermati dal social media.

Il tasso di sospensioni è più che raddoppiato dallo scorso ottobre, quando la società, sotto la pressione del Congresso, ha rivelato come la Russia ha usato falsi account per interferire nelle presidenziali americane. L’attività di controllo rischia di minare la crescita della compagnia.