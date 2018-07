(ANSA) – ORISTANO, 9 LUG – Si è sfiorata la rissa all’assemblea regionale del Pd, ennesima riunione convocata ad Abbasanta per decidere il nuovo leader del partito in Sardegna dopo le dimissioni del senatore Giuseppe Luigi Cucca. La divisione tra le correnti, che in questi mesi ha paralizzato i dem isolani, è esplosa nei primi tre quarti d’ora, quando si è trattato di verificare il numero legale. Urla e spintoni tra l’eurodeputato Renato Soru (sua la componente soriana) e l’ex senatore Silvio Lai (area Popolari-Riformisti). Ma ad andare vicinissimi al ‘contatto’ vero e proprio sono stati lo stesso Soru e l’ex parlamentare Siro Marroccu.