(ANSA) – ROMA, 9 LUG – Nessuno si è dimenticato di Amatrice in occasione del Memorial “KO al Terremoto”. Dalla piazza del Comune passando per i Centri Commerciali ‘Il ‘Corso’ e il ‘Triangolo’, l’evento organizzato da Umberto Pagoni, presidente della Rastum, insieme al tecnico di boxe Matteo Merlino, ha riacceso la speranza e dato il via al tour della solidarietà. Un pugno al terremoto che il Sindaco facente funzioni di Amatrice Filippo Palombini e Sergio Pirozzi, presidente della Commissione tutela del territorio della Regione Lazio ed ex sindaco di Amatrice, hanno potuto sferrare grazie al supporto della Federazione Pugilistica Italiana, rappresentata dal Presidente del Comitato Regionale Lazio Adrio Zannoni. E non solo: ci sono stati sul ring tanti testimonial dell’iniziativa con la maglietta solidale dell’Associazione. Così è stato lanciato il Festival del Cinema e dello Sport di Amatrice programmato per la primavera del 2019.