(ANSA) – ROMA, 9 LUG – “A mente fredda valuteremo la situazione, per adesso posso dire che non siamo andati fortissimo, perché nella parte finale del tracciato siamo rimasti in quattro (i fratelli Izagirre, Pozzovivo e lo ‘Squalo dello Stretto’ appunto, ndr), ma abbiamo fatto e dato il massimo. Non siamo degli specialisti nelle crono, abbiamo cercato però di salvare il salvabile”. Così Vincenzo Nibali commenta l’esito della cronosquadre valida come 3/a tappa del 105/o Tour de France di ciclismo, disputata oggi a Cholet. “Io mi sento bene e vado avanti, vedremo cosa succederà – aggiunge il capitano della Bahrain-Merida -. Il nostro obiettivo era di perdere intorno al minuto e siamo rimasti in linea con le aspettative”.