(ANSA) – ROMA, 9 LUG – Un tweet sibillino e dalla difficile interpretazione di Karim Benzema alimenta i sogni dei tifosi napoletani che vorrebbero vederlo sbarcare sotto il Vesuvio. L’attaccante del Real Madrid (allenato da Carletto Ancelotti nei suoi due anni a Madrid) ha infatti pubblicato sul suo profilo twitter un messaggio in cui ha ricordato i suoi nove anni con la maglia ‘blanca’. “Nove anni fa ho indossato per la prima volta la maglia del Real Madrid. Grazie al presidente, a tutto il club, ai calciatori e a tutti i tecnici che ho avuto. Sono orgoglioso di difendere questo stemma ed eternamente grato. Sempre hala Madrid!”, ha scritto il 30enne centravanti del Real che accompagna queste sue parole con una foto in cui saluta e che non ha lasciato indifferenti i suoi tanti tifosi del Bernabeu e sicuramente quelli del San Paolo.