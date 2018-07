(ANSA) – ROMA, 9 LUG – Tutti i nuovi fondi che saranno stanziati a livello dell’Ue per l’Africa, “dovranno essere spesi per la Libia e per il Niger” al fine di aiutarli a gestire i flussi migratori. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, di rientro dal suo viaggio in Libia, riferendosi ai 500 milioni aggiuntivi stanziati per il fondo fiduciario europeo per l’Africa, cui dovrebbe sommarsi una cifra analoga con la mobilitazione dei finanziamenti nazionali.