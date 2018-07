(ANSA) – ROMA, 9 LUG – Tommy Fleetwood è stato eletto miglior golfista del mese di giugno dall’European tour di golf. Il britannico, campione della Race to Dubai 2017, si è aggiudicato l’importante riconoscimento ottenendo il 41% delle preferenze. L’inglese ha superato la concorrenza del danese Thorbjorn Olesen, vincitore della 75/a edizione dell’Open d’Italia, secondo evento stagionale delle Rolex Series European tour. Al terzo posto il finlandese Mikko Korhonen che, con il successo allo Shot Master Clock, ha conquistato la prima vittoria in carriera sul massimo circuito europeo. L’argento rimediato allo Us Open, vinto per la seconda volta consecutiva dallo statunitense Brooks Koepka, ha permesso a Fleetwood di festeggiare un premio importante. E’ lui il migliore golfista europeo del mese di giugno. (ANSA).