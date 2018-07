(ANSA) – ROMA, 9 LUG – Dieci giorni dopo l’eliminazione dagli ottavi di finale dei Mondiali di calcio, Jorge Sampaoli, ct dell’Argentina, ha incontrato il presidente della Federcalcio (Afa), Claudio Tapia, e il suo vice Daniel Angelici. “L’incontro – informa, con un tweet, la stessa Afa – si è svolto nel campus di Ezeiza, è durato circa un’ora ed è stato incentrato sulle prestazioni della Nazionale albiceleste in Russia. Come previsto, e in seguito all’addio del tecnico Sebastián Beccacece, Jorge Sampaoli si occuperà della selezione Under 20 che sarà impegnata nel torneo di Alcudia (Valencia) a fine mese. Per quanto riguarda il futuro del ct, una decisione verrà presa in seguito. “I dirigenti – si legge nella nota – valuteranno alla fine del mese, nel corso della prossima riunione del Comitato esecutivo dell’Afa”.