(ANSA) – NEW YORK, 10 LUG – Donald Trump nomina il giudice Brett Kavanaugh alla Corte suprema, al posto di Anthony Kennedy. Favorito dall’establishment repubblicana, il 53enne Kavanaugh e’ stato collaboratore proprio di Anthony Kennedy prima di entrare alla Casa Bianca di George W Bush. Nella sua carriera ha collaborato anche con la squadra del legale Kenneth Starr durante lo scandalo di Bill Clinton, aprendo la strada al suo impeachment. Trump ringrazia il giudice Kennedy per aver servito alla Corte suprema. ”E’ la seconda volta che ho il compito” di nominare un giudice della Corte: ”l’altra volta ho scelto Neil Gorsuch” per sostituire fra i saggi Antonin Scalia, afferma il presidente americano lodando Scalia davanti alla moglie del defunto giudice, presente nella East Room della Casa Bianca.