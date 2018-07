(ANSA) – ROMA, 10 LUG – “Dobbiamo allenarci forte, sarà una stagione lunga come quella dello scorso anno e dobbiamo essere tutti pronti. E’ il momento di correre e sopportare il caldo però lo facciamo tutti con la consapevolezza che possiamo fare un bell’anno”. Diego Perotti guarda avanti. Dopo aver smaltito la delusione per la mancata convocazione in nazionale (“per me è stata una brutta botta non andare al Mondiale con l’Argentina”), l’attaccante punta a rifarsi con la maglia della Roma. “Il fatto di essere arrivati in semifinale di Champions League ha dimostrato di cosa siamo capaci, non è stata una casualità” spiega ai microfoni della radio ufficiale di Trigoria. La squadra ieri ha cominciato praticamente al completo (mancano solo i reduci dal Mondiale Alisson, Fazio e Kolarov oltre all’azzurrino Zaniolo) il ritiro a Trigoria: “E’ importantissimo poi essere tutti insieme all’inizio della preparazione perché questo periodo è fondamentale, è il momento più importante della stagione” sottolinea Perotti.