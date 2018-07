(ANSA) – MILANO, 10 LUG – “È stato difficile lasciare la Juventus, ma mi ha convinto il progetto dell’Inter, l’allenatore, la società. Questa squadra può fare qualcosa di importante”. Si presenta così Kwadwo Asamoah, uno dei nuovi acquisti dell’Inter, arrivato dalla Juventus a parametro zero. Il terzino ha firmato fino al 30 giugno 2021 e vestirà la maglia numero 18. “Qui mi sento già a casa – le parole del 29enne ghanese durante la conferenza di presentazione ad Appiano Gentile -, sono molto contento di essere qui perché posso ancora migliorare. Lavoreremo per andare più avanti possibile in Champions. Ruolo? Alla Juventus ho giocato spesso terzino, deciderà Spalletti se schierarmi a centrocampo. Cristiano Ronaldo in bianconero? Non ci ho nemmeno pensato, sono concentrato solo sull’Inter”, ha concluso Asamoah.