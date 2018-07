(ANSA) – MOSCA, 10 LUG – Il Primo ministro britannico Theresa May ha augurato buona fortuna alla nazionale inglese in vista della semifinale mondiale di domani contro la Croazia. Gli auguri sono stati pubblicati sull’account twitter del Premier. Nessun rappresentante del governo britannico sarà presente a Croazia-Inghilterra, in segno di protesta contro il governo russo, ritenuto da Londra responsabile dell’avvelenamento dell’ex spia russa Sergej Skrypal.