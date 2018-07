(ANSA) – LONDRA, 10 LUG – E’ morto alla soglia dei 100 anni (ne aveva compiuti 99 il mese scorso) lord Peter Carrington veterano di numerosi governi conservatori britannici, ex segretario generale della Nato, nonché ultimo superstite del gabinetto postbellico guidato da Winston Churchill. La notizia è stata confermata da Downing Street che ha reso omaggio alla sua figura di “servitore dello Stato”. Nato il 6 giugno 1919 in una famiglia aristocratica, Carrington aveva combattuto nella II guerra mondiale guadagnando la decorazione della Military Cross. Membro della Camera dei Lord per diritto dinastico fin dal 1940, ricoprì i primi incarichi di governo come sottosegretario all’Agricoltura e poi alla Difesa negli anni ’50, sotto la premiership di Churchill. In seguito fu, fra l’altro, ministro degli Esteri con Margaret Thatcher fra il 1979 e l’82. Si dimise da quest’ultima carica per non aver saputo prevedere l’invasione argentina delle Falkland. Ma venne ‘recuperato’ due anni dopo guidare la Nato sino al 1988.