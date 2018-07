(ANSA) – ROMA, 10 LUG – Sarà una commissione varata dal Coni a valutare il dossier delle tre candidature italiane (Cortina, Milano e Torino) alle Olimpiadi invernali del 2026: lo ha deciso la Giunta Coni, stabilendo che la commissione la relazioni in una prossima riunione ancora da fissare. La Giunta ha inoltre deciso di proporre al Consiglio Nazionale, che andrà in scena nel pomeriggio, la delibera per inviare al Cio una candidatura italiana per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.