(ANSA) – ROMA, 10 LUG – Lignano Sabbiadoro ospiterà sabato 14 a domenica 15 luglio l’edizione italiana del Challenger 3×3 Fiba. “Un Challenger nelle strategie Fiba, la Federazione Internazionale, ha la stessa importanza di un campionato europeo 3×3 – afferma il presidente Fip Giovanni Petrucci – Abbiamo deciso di organizzarlo per far crescere la qualità delle attività in Italia e per scalare le posizioni nel ranking FIBA. Il 3×3 è uno sport urbano. Lignano Sabbiadoro ci offre una situazione ideale per promuoverlo tra la gente, in un affollato fine settimana estivo. Il basket 3×3 è una disciplina olimpica da un anno e farà il proprio esordio ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2020. Siamo una Nazione – precisa Petrucci – che vuol crescere coltivando il sogno olimpico. Sono 16 le squadre che parteciperanno al Challenger di Lignano Sabbiadoro.