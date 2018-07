(ANSA) – ROMA, 10 LUG – Tra la Juve e il Real c’e’ l’accordo per Cristiano Ronaldo, sulla base di 105 milioni: lo scrive Marca, nella sua edizione online, aggiungendo che manca solo l’ufficialità, per la quale è atteso un comunicato del Real e uno del giocatore. Intanto tutto è pronto nell’esclusivo resort di Costa Navarino, nel Peloponneso, per l’incontro tra CR7 il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il procuratore del calciatore, Jorge Mendes. Quest’ultimo nel primo pomeriggio aveva incontrato a Madrid il presidente del Real, Florentino Perez Nel frattempo il dg Beppe Marotta e il ds Fabio Paratici sarebbero a Milano, da dove potrebbero partire alla volta di Madrid per firmare l’accordo con il Real. Nonostante le voci che si susseguono difficilmente Ronaldo raggiungerà Torino a breve ma proseguirà le sue vacanze in Grecia, programmate fino a domenica.