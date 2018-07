(ANSA) – MILANO, 10 LUG – La polizia e la Guardia di Finanza stanno effettuando controlli tra gli immigrati che stazionano nei giardini di via Vittorio Veneto e lungo i Bastioni di Porta Venezia, a Milano. L’operazione, che vede impegnati molti uomini, è in corso dal pomeriggio e ha già disposto l’accompagnamento in questura di alcuni extracomunitari per accertare la loro posizione. Da tempo i residenti chiedevano un intervento delle forze dell’ordine contro i bivacchi nella striscia di verde che costeggia i binari del tram di via Veneto e lungo le scale che conducono ai Bastioni.