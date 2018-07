(ANSA) – ROMA, 10 LUG – Dopo la quarta tappa del Tour de France resta in maglia gialla l’olimpionico belga Greg Van Avermaet, vincitore ieri con al sua BMC della cronosquadre. Nella top ten Andrea Pasqualon, il velocista della Wanty Gobert ha chiuso sesto. ”Mi hanno protetto i compagni di squadra nel finale – ha commentato Van Avermaet ai microfoni della Rai – vediamo cosa succederà, non abbiamo perso molto e per oggi è stato tutto perfetto. Bisogna stare davanti domani, potremmo trovare del vento nel finale. Sarebbe molto bello riuscire a prendere una tappa e provare a vincere con questa maglia gialla. Vorrei supportare questa maglia gialla con una vittoria individuale e non di squadra come quella di ieri”.